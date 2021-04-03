МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Специалисты МГТУ имени Н. Э. Баумана подтвердили экономическую окупаемость проекта Илона Маска по запуску малых спутников на ракетах Falcon 9 по фиксированной цене и на регулярной основе, говорится в тезисах доклада специалистов, опубликованных в сборнике Академических чтений по космонавтике, который имеется в распоряжении РИА Новости. Илон Маск разбогател за сутки на рекордную сумму

Ранее SpaceX предложила услугу по запуску малых спутников массой до 200 килограммов на регулярной основе — практически раз в месяц по фиксированной цене в 1 миллион долларов. Таким образом, SpaceX, говорится в докладе, предлагают выведение спутников указанной массы по самым низким ценам.

Сотрудники МГТУ им. Баумана выполнили расчет эффективности инвестиционного проекта путем определения чистой приведенной величины потока платежей (Net Present Value). При этом были учтены инвестиции в проект, выплаты на запуск, возврат первой ступени, ее обслуживание, страхование.

"Расчеты показывают, что уже к концу первого года такой проект становится прибыльным с рентабельностью реализации порядка 15-20 процентов", — говорится в докладе.

По словам авторов, проект является ответом компании SpaceX на усиливающуюся конкуренцию со стороны частных и государственных компаний, разрабатывающих и эксплуатирующих ракеты-носители легкого и среднего класса.