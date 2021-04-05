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Россия готовит меры на случай санкций против госдолга
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Россия разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, они будут выверенными и адекватными, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА... ПРАЙМ, 05.04.2021
госдолг, санкции против рф, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Россия разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, они будут выверенными и адекватными, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.
Агентство Блумберг в марте сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.
"Продолжаем разработку мер на случай любых дальнейших враждебных шагов против российского суверенного долга. Как и всегда, будем реагировать выверенно и адекватно, исходя из интересов поддержания устойчивости российской экономики и финансовой системы", — сказал Панкин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.