МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Россия разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, они будут выверенными и адекватными, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости. Украина ввела санкции в отношении ряда российских организаций

Агентство Блумберг в марте сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.

"Продолжаем разработку мер на случай любых дальнейших враждебных шагов против российского суверенного долга. Как и всегда, будем реагировать выверенно и адекватно, исходя из интересов поддержания устойчивости российской экономики и финансовой системы", — сказал Панкин.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.