МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Россия в прошлом году увеличила экспорт чая и кофе на 32%, до 73 тысяч тонн, а в стоимостном выражении — на 30%, до 350 миллионов долларов, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе РФ. Сколько запрещенных к экспорту товаров из России покупала Украина

"В 2020 году Россия поставила на внешние рынки 73 тысячи тонн чая и кофе, что на 32% больше показателя 2019. В стоимостном выражении экспорт вырос на 30%, до 350 миллионов долларов", — говорится в материалах.

В том числе экспорт молотого и зернового кофе вырос в физическом объеме на 50%, до 12 тысяч тонн, в денежном – на 33%, до 51 миллиона долларов, отгрузки растворимого кофе и продуктов на его основе — на 47%, до 40 тысяч тонн и на 52%, до 194 миллионов долларов соответственно.

Поставки чая выросли на 3,4%, до 21 тысячи тонн на сумму 106 миллионов долларов (плюс 2,1%); преимущественно увеличение обеспечили поставки зеленого чая, которые стали больше на 19%, достигнув 3,1 тысячи тонн (или плюс 8,6% — 17 миллионов долларов). Экспорт черного чая вырос на 1%, до 17 тысяч тонн. Стало известно, какие товары россияне чаще всего покупают "с рук"

В прошлом году чай и кофе из России экспортировались более чем в 60 стран. Ведущие страны-импортеры кофе из России в 2020 году (доли в стоимостном выражении) — Белоруссия (34%), Казахстан (13%), Украина (12%), Узбекистан (6%), Грузия (5%). Среди стран дальнего зарубежья значительные объемы кофе отправлялись в Израиль, США и Турцию.

Ведущими странами-импортерами чая из России в прошлом году (в стоимостном выражении) были Белоруссия с долей 26%, Казахстан (16%), Украина (14%), Азербайджан (5%), Молдавия (5%). В десятку крупнейших покупателей российского чая вошли также Израиль, Катар, Латвия и Германия.