МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Московская область увеличила товарооборот продукции агропромышленного комплекса с Китаем в три раза, сообщает РИА Новости пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Россия на треть увеличила экспорт чая и кофе в 2020 году

"Московская область наращивает товарооборот продукции АПК с Китаем. Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса региона по итогам 2020 года составил 128,2 миллиона долларов, увеличившись на 84,9 миллиона долларов по сравнению с 2019 годом. То есть, экспорт в Китай увеличился в три раза", — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что Китай является одним из ключевых торговых партнеров и занимает третье место по объёму экспорта подмосковной продукции АПК и девятое место по объёму импорта продукции АПК в регион.

"Наиболее экспортируемой группой подмосковной продукции АПК является мясная продукция, которую продали на 105 миллионов долларов. Далее следует продукция масложировой отрасли, продано на 10,9 миллиона долларов и сахаристые кондитерские изделия мы продали на 2,54 миллиона долларов", — добавил Воскресенский.

Самыми импортируемыми в Московскую область продуктами являются плодоовощные консервы (14,8 миллиона долларов), рыба и морепродукты (13,6 миллиона долларов), напитки алкогольные и безалкогольные (11,6 миллиона долларов), подчеркнули в пресс-службе.