МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о санкциях Украины против РФ, отметил, что скоро для взаимности не останется места, и будет разорвано все, что есть. Украина ввела санкции в отношении ряда российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий. Журналисты спросили у Пескова, как эту новость встретили в Кремле и будут ли меры взаимности.

"Мы скоро с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Как и для первых шагов, так и для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо. И такие новости можно (встретить — ред.) только с глубоким сожалением…" — сказал Песков.