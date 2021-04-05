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Кремль высказался о новых санкциях Киева
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о санкциях Украины против РФ, отметил, что скоро для взаимности не останется места, и будет разорвано все, что есть... ПРАЙМ, 05.04.2021
кремль, дмитрий песков, санкции против рф, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о санкциях Украины против РФ, отметил, что скоро для взаимности не останется места, и будет разорвано все, что есть.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий. Журналисты спросили у Пескова, как эту новость встретили в Кремле и будут ли меры взаимности.
"Мы скоро с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места. Как и для первых шагов, так и для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо. И такие новости можно (встретить — ред.) только с глубоким сожалением…" — сказал Песков.