МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. В качестве одного из наиболее вероятных сценариев войн будущего в Военно-воздушных силах (ВВС) США предрекают возможность вторжения России в воздушное пространство Соединенных Штатов. Об этом пишет Air Force Times со ссылкой на соответствующее заявление подполковника ВВС Майкла Бойера.

Как отмечает издание, на май текущего 2021 года намечены 12-дневные учения Northern Edge. Эти мероприятия проводятся раз в два года. В их ходе "десять тысяч военнослужащих высадятся в северном регионе, чтобы потренироваться, как американские военные могут отреагировать в случае, если ситуация в Арктике достигнет точки кипения".

Итак, Air Force Times пишет, что совместные учения армии, Военно-морских сил (ВМС) и Корпуса морской пехоты (КМП) США в Тихом океане возглавят именно ВВС.

Что касается заявления главы Северного командования Соединенных Штатов, генерала Глена Ванхерка, то он считает, что в 2020-м военные самолеты России приближались к воздушному пространству США со стороны Аляски чаще, чем это было зафиксировано в любой из годов, начиная от окончания Холодной войны.