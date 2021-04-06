ВАШИНГТОН, 6 апреля — ПРАЙМ / Dow Jones. Международный валютный фонд повысил прогноз по росту мировой экономики в этом и следующем году, объяснив это агрессивными расходами на стимулирование в США и других богатых странах, а также ускорением вакцинации от Covid-19.

Согласно обновленному прогнозу, представленному МВФ во вторник, мировая экономика в этом году вырастет на 6%, а не на 5,5%, как прогнозировалось в январе. В 2020 году мировая экономика из-за пандемии сократилась на 3,3%, показав худший результат мирного времени со времен Великой депрессии. По оценкам МВФ, в 2002 году рост экономики замедлится до 4,4% против январского прогноза 4,2%.

Драйверами экономического роста станут две крупнейших экономики мира — США и Китай. Ожидается, что экономика США в этом году вырастет на 6,4%, восстановившись до предкризисного размера после сокращения на 3,5% в прошлом году. Предыдущий прогноз МВФ предполагал рост американской экономики на 5,1% в 2021 году. Экономика Китая в этом году предположительно вырастет на 8,4%, а не на 8,1%, как прогнозировалось ранее.

Прошлой весной Вашингтон пообещал потратить на борьбу с пандемией Covid-19 и ее последствиями около 5 трлн долларов. Федеральная резервная система США снизила ключевую процентную ставку почти до нуля и начала совершать крупномасштабные покупки государственных и ипотечных облигаций. Другие развитые страны, включая Евросоюз, Японию и Великобританию, выбрали аналогичные стратегии.

Несмотря на проблемы с развертыванием вакцинации в Европе и локальные вспышки заболеваемости Covid-19, провоцируемые новыми штаммами коронавируса, МВФ пересмотрел прогноз роста и для других ведущих экономик, в частности для Канады, Великобритании и Италии.

Восстановление будет происходить медленнее во многих из развивающихся стран, полагающихся на туризм и сырьевой экспорт и зачастую не имеющих финансовых ресурсов для защиты своих экономик, говорят в МВФ.

Главный экономист МВФ Гита Гопинат в последнем полугодовом обзоре перспектив мировой экономики отметила, что восстановление происходит во всех регионах, но очень разными темпами. "Эти резкие различия обусловлены темпами вакцинации, масштабами стимулирования экономики, а также структурными факторами вроде зависимости от туризма", — объясняет она.

В странах Африки, расположенных южнее Сахары, экономический рост в этом году составит 3,4%, тогда как в январе он оценивался в 3,2%. Экономики стран Латинской Америки и Карибского бассейна вырастут на 4,6%, а не на 4,1%, как прогнозировалось ранее. В целом экономики развивающихся стран вырастут на 6,7% против январского прогноза 6,3%.

Гопинат предупреждает, что в условиях экономического неравенства США и другим богатым странам не следует спешить с переходом к сворачиванию денежно-кредитного стимулирования. Повышение процентных ставок в развитых странах поднимет стоимость заимствований и увеличит долговое бремя стран, которые полагаются на зарубежное финансирование в условиях оттока инвестиционных капиталов.

"Ведущим центральным банкам следует предоставлять четкую опережающую индикацию относительно своих будущих действий, делая это заблаговременно, чтобы оставить достаточно времени для подготовки к этому во избежание эпизодов паники", — говорит Гопинат, имея в виду ситуацию, сложившуюся в 2013 году, когда неожиданно озвученное ФРС предположение о возможности сворачивания стимулирования спровоцировало резкий скачок доходности казначейских облигаций.

Упорядоченное повышение процентных ставок в развитых странах, отражающее ожидания более сильного экономического роста, вовсе не обязательно должно создавать проблемы для других стран, отмечает Гопинат.

— Автор Yuka Hayashi, yuka.hayashi@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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