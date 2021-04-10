ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Требование Ирана снять все введенные после 2017 года санкции неприемлемо для США, заявил журналистам высокопоставленный чиновник госдепартамента.

"Если Иран будет держаться позиции, что все санкции с 2017 года должны быть сняты, то мы зайдем в тупик", — сказал он.

"По-прежнему есть вопросы, займет ли Иран прагматичную позицию", — добавил он.

При этом, по его словам, США дали понять иранцам на непрямых переговорах в Вене, какие санкции они в принципе готовы снять при условии возвращения Тегерана к ядерной сделке.

Чиновник также раскритиковал подход предыдущей администрации Дональда Трампа по "максимальному давлению" на Иран.

По его словам, Иран лишь усилил деятельность, которая не нравится США, и это "не подлежащий спорам факт". Соответственно, политика при Трампе не соответствовала национальной безопасности США, уточнил он.