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Бразильский регулятор посетит производство "Спутника V" в России
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Сотрудники Национального агентства санитарного надзора Anvisa посетят производство вакцины "Спутник V" в России на следующей неделе, сообщила Anvisa. "Anvisa начинает на следующей... ПРАЙМ, 10.04.2021
коронавирус, спутник v, вакцинация, бразилия, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апр — ПРАЙМ. Сотрудники Национального агентства санитарного надзора Anvisa посетят производство вакцины "Спутник V" в России на следующей неделе, сообщила Anvisa.
"Anvisa начинает на следующей неделе инспекцию… производства вакцины "Спутник V" в России. Цель поездки — собрать недостающие данные о производстве вакцины, которые важны как для оценки ее использования (в стране), так и для импорта в Бразилию", — говорится в заявлении.
Регулятор уточняет, что сотрудники посетят две фабрики: ответственную за производство (инспекция пройдет с 15 по 21 апреля) и ответственную за финальный этап и упаковку (с 19 по 23 апреля).