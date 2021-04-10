БУЭНОС-АЙРЕС, 10 апр — ПРАЙМ. Сотрудники Национального агентства санитарного надзора Anvisa посетят производство вакцины "Спутник V" в России на следующей неделе, сообщила Anvisa.

"Anvisa начинает на следующей неделе инспекцию… производства вакцины "Спутник V" в России. Цель поездки — собрать недостающие данные о производстве вакцины, которые важны как для оценки ее использования (в стране), так и для импорта в Бразилию", — говорится в заявлении.

Регулятор уточняет, что сотрудники посетят две фабрики: ответственную за производство (инспекция пройдет с 15 по 21 апреля) и ответственную за финальный этап и упаковку (с 19 по 23 апреля).