МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе вернется в Брюссель для новых встреч в рамках НАТО на фоне обеспокоенности из-за РФ, утверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на трех лиц, знакомых с ситуацией.

Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине

"Блинкен намерен вернуться в Брюссель на следующей неделе для (проведения — ред.) дополнительных встреч с должностными лицами НАТО", — пишет агентство.

Встречи в Брюсселе, по словам источников агентства, будут проходить почти всю неделю. В госдепартаменте от комментариев отказались.

Блинкен 23 и 24 марта уже посещал Брюссель. Тогда министры иностранных дел стран НАТО на первой после начала пандемии очной встрече обсудили подготовку к саммиту альянса, отношения с РФ и КНР, современные угрозы, новую стратегическую концепцию и укрепление трансатлантических отношений.

Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе. Он также заявил, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.