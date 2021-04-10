БЕРЛИН, 10 апр — ПРАЙМ. Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз предложил США приостановить на шесть месяцев взаимные пошлины, что способствовало бы созданию необходимой "передышки" для промышленности по обе стороны Атлантического океана, пишет издание Spiegel. В США прокомментировали требование Ирана снять все санкции

ЕС и США в марте договорились на четыре месяца приостановить действие всех пошлин, введённых ими из-за споров в ВТО по Airbus и Boeing. Отмечалось, что ЕК и Штаты будут работать над их урегулированием. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это является очень хорошим сигналом для экономического сотрудничества сторон на ближайшие годы.

"Мы предложили приостановить на шесть месяцев действие всех взаимных пошлин, чтобы достичь решения путем переговоров", — сказал Домбровскис, слова которого приводит журнал.

Он подчеркнул, что такой шаг "создал бы необходимую передышку для промышленности и рабочих по обе стороны Атлантики". В России предложили снять экспортные пошлины с кукурузы для попкорна

Всемирная торговая организация (ВТО) в прошлом году разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках разбирательства о субсидировании Евросоюзом Airbus. Затем ВТО разрешила и ЕС ввести пошлины на товары объемом в 4 миллиарда долларов в год в ответ на поддержку, выделенную США для Boeing, ЕС зеркально ответил Штатам на их пошлины по Airbus. Тарифы касаются различных товаров. Евросоюз неоднократно заявлял о необходимости договориться по этим спорам и выражал готовность снять свои новые тарифы.

Соединенные Штаты наложили в первой половине 2018 года пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза — в 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные тарифы. Руководители институтов власти ЕС ранее выражали надежду, что приход на пост президента США Байдена вместо Дональда Трампа позволит "перезагрузить" отношения страны и союза.

Совет глав МИД стран ЕС заявлял, что Евросоюз и США должны углублять свои торговые отношения. Домбровскис говорил, что Евросоюз надеется оставить позади торговые споры с Соединенными Штатами и сфокусироваться на формировании "совместного лидерства" на глобальном уровне. Он также отмечал, что Еврокомиссия считает возможным сотрудничать с администрацией Байдена по снятию или приостановке действия дополнительных пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции.

Глава Евросовета Шарль Мишель предложил создать новый "основополагающий пакт" по отношениям ЕС и США. Стороны, по его мнению, должны работать по пяти приоритетам: первое — усиление многостороннего сотрудничество, второе — борьба с COVID-19, третье — борьба с изменением климата, четвёртое — экономическое восстановление, обеспечение справедливой торговли, пятое — объединение усилий по безопасности.