МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Налоги

В России могут снизить налог на имущество компаний

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

"Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанного в г. Москве 16 декабря 1996 г", — говорится в документе.

Правительство постановило внести соответствующий законопроект в Госдуму и назначить статс-секретаря — замминистра финансов РФ Алексея Сазанова официальным представителем правительства при его рассмотрении.

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Минфин России сообщал, что провел несколько раундов переговоров с коллегами из Нидерландов, однако они не увенчались успехом. Как отмечало российское министерство, подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.

В начале декабря Минфин РФ объявил о запуске процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами и начале подготовки соответствующего законопроекта.