МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Накопленные за время пандемии "излишние сбережения" не спровоцируют бурный рост потребления, что в свою очередь может вызвать дестабилизацию экономики, пишут экономисты Федерального резервного банка Нью-Йорка на Liberty Street Economics.

По их мнение, "излишние сбережения" сформировались за счет того, что население сократило потребление, не смотря на стабильные доходы. По оценкам экспертов, всего население США накопило "лишних" $1,6 млрд, но на отложенный спрос потратит лишь треть этих средств (в основном, на туризм и развлечения). Поэтому вряд ли стоит ждать опасного потребительского бума.

Экономисты считают, что эта дополнительная "подушка безопасности" не что иное, как "бухгалтерский эквивалент "дополнительного" госдолга". "А госдолг — это средства, которые население одолжило у самого себя".

Эксперты, ссылаясь на теорему рикардианской эквивалентности, аргументируют, почему госрасходы за счет долга не влияют на рост потребления. Ведь население таким образом откладывает на уплату будущих налогов, которые, вероятно, могут быть увеличены.

Также авторы исследования отмечают, что дополнительные сбережения принадлежат тем, у кого уже есть привычка накапливать и не тратить.