ООН, 12 апр — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал продлить на 2022 год отсрочку по выплате долгов бедных стран. За экологию или против экономики? Каковы задачи Greenpeace в России

По его словам, необходимо решить проблему долгового кризиса с помощью приостановки выплаты долга, списания долгов странам, которые в этом нуждаются.

"Приветствую поддержку "большой двадцаткой" продления Инициативы приостановки обслуживания долга (Debt Service Suspension Initiative – ред.) до конца этого года, но я призываю к ее дальнейшему продлению в 2022 году". – сказал Гутерреш, выступая на форуме, посвященном финансированию развития.

Кроме того, он призвал ликвидировать дефицит финансирования механизма распределения вакцин COVAX.

Гутерреш призвал также остановить падение льготного финансирования, в том числе в странах со средним уровнем дохода. "Помощь в целях развития нужна больше, чем когда-либо, и я призываю доноров активизировать ее", — указал он.

"Последние данные показывают, что за последний год состояние богатейших людей мира увеличилось на 5 триллионов долларов", — отметил генсек. Он призвал правительства рассмотреть вопрос о введении налога для тех, кто получил прибыль во время пандемии, чтобы уменьшить крайнее неравенство.