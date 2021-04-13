МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в своем прогнозе, приуроченном к очередному саммиту с Всемирным банком, полностью пересмотрел взгляд на влияние пандемии коронавируса на мировую экономику, сообщает VTimes. Россиянам назвали возможный курс рубля к концу апреля

Если в октябре прошлого 2020 года МВФ прогнозировала, что коронакризис нанесет длительный ущерб уровню жизни всего населения Земли, а восстановление видели долгим и неровным, то через полгода в фонде признали: проблемы будут сосредоточены главным образом в развивающихся странах.

Итак, эксперты МВФ считают, что в 2024 году экономика США взлетит даже выше, чем ожидалось в прогнозах до пандемии. Что касается большинства других развитых стран — то тут останутся только незначительные проблемы.

В качестве причин в МВФ называют три основных.

Первая — способность развитых стран к адаптации: во время второй волны эти государства смогли значительно снизить потери экономики при выполнении карантинных мероприятий.

Вторая — значительная поддержка потерявших работу граждан. На это пошли в Северной Америке, Европе и Японии. Если бы не эта поддержка, считает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, речь шла бы о новой Великой депрессии.

Третья — появление вакцин. Они позволяют считать, что в ближайшие годы мир вернется к нормальной жизни.

Что касается развивающихся стран, то они будут заметно отставать, так как не сумели полноценно защитить граждан от проблем, связанных с потерей доходов, у них менее эффективная система здравоохранения, а вакцинация идет куда меньшими темпами.