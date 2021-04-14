МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Представителям поколения Z — зумерам — сложнее разбогатеть на инвестициях в акции и облигации, пишет Business Insider со ссылкой на аналитиков Credit Suisse. Трудовые договоры россиян станут электронными

Эксперты подсчитали, что заработок зумеров будет на треть меньше, чем у представителей предыдущих поколений, в частности, миллениалов.

Зумеры — люди, рожденные в период с 1997 по 2012 годы — в целом могут рассчитывать на среднюю годовую доходность только в 2%.

Другое препятствие для финансового благополучия зумеров заключается в том, что это поколение чаще всего становились безработными из-за коронакризиса.

Пандемия коронавируса может оказаться для представителей поколения Z такой же разрушительной, каким для миллениалов выступил мировой кризис 2008 года.

"Подобно финансовому кризису 2008-2009 годов для миллениалов, COVID-19 бросит вызов карьере и потенциалу заработка поколения Z и будет препятствовать этому", — пишет издание со ссылкой на экспертов.

Основная причина такой ситуации — возраст. Большая часть зумеров вступает во взрослую жизнь в разгар кризиса. Именно это поколение находится в зоне риска как самые молодые и неопытные.

Аналитики предупреждают, что это может потянуть за собой не только кратковременные, но и долгосрочные последствия.