Зумерам оказалось сложнее разбогатеть
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Представителям поколения Z — зумерам — сложнее разбогатеть на инвестициях в акции и облигации, пишет Business Insider со ссылкой на аналитиков Credit Suisse.
Эксперты подсчитали, что заработок зумеров будет на треть меньше, чем у представителей предыдущих поколений, в частности, миллениалов.
Зумеры — люди, рожденные в период с 1997 по 2012 годы — в целом могут рассчитывать на среднюю годовую доходность только в 2%.
Другое препятствие для финансового благополучия зумеров заключается в том, что это поколение чаще всего становились безработными из-за коронакризиса.
Пандемия коронавируса может оказаться для представителей поколения Z такой же разрушительной, каким для миллениалов выступил мировой кризис 2008 года.
"Подобно финансовому кризису 2008-2009 годов для миллениалов, COVID-19 бросит вызов карьере и потенциалу заработка поколения Z и будет препятствовать этому", — пишет издание со ссылкой на экспертов.
Основная причина такой ситуации — возраст. Большая часть зумеров вступает во взрослую жизнь в разгар кризиса. Именно это поколение находится в зоне риска как самые молодые и неопытные.
Аналитики предупреждают, что это может потянуть за собой не только кратковременные, но и долгосрочные последствия.
https://1prime.ru/world/20210414/833459597.html