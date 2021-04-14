МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен не намерена причислять Китай к числу валютных манипуляторов по примеру того, как это ранее неоднократно делали прежние главы министерств страны, сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты считают, что такая позиция главы минфина может говорить о том, что США захотели некоторого подобия перемирия в торговой войне с Пекином, которая длится с конца 2017 года. Именно такой сигнал миру и хотят подать в Вашингтоне.

Публикация минфина США отчета о валютных курсах намечена на четверг, 15 апреля.

В настоящее время окончательная версия документа не готова, однако известно, что в нем не будет упоминания Пекина как валютного манипулятора.

Кроме того, пишет агентство, Йеллен может инициировать отмену реформы, которая была проведена во время президентства Дональда Трампа. Экс-глава США ужесточил требования к другим странам, снизив порог для признания их валютными манипуляторами. Такой статус для стран-партнеров позволяет Штатам вводить некоторые ограничения, в том числе — на двустороннюю торговлю.