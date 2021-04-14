МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Китайской экономике предрекают сложные времена. Об этом сообщает телеканал CNBC, основываясь на выступлениях чиновников Поднебесной и словах аналитиков. США захотели перемирия в торговой войне с Китаем

Отчасти трудности Китая будут связаны с высокими экономическими показателями прошлого 2020 года, из которого Поднебесной удалось выйти "лучше всех".

Как заявил официальный представитель таможенного управления Китая Ли Куйвэнь, одной из главных причин для проблем в ближайшем будущем для страны станет эффект высокой базы. В частности, это касается прошлогодних показателей экспорта.

В 2020 году Китаю удалось раньше остальных государств перейти в фазу восстановления от последствий пандемии коронавируса и начать снимать ограничения для экономики.

Это обернулось ростом экспорта, он составил 3,6% против роста ВВП на 2,3%.

Но в этом, 2021 году, экспортеры Китая все еще сталкиваются с проблемами. Одна из них — длительная блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given.

Помимо этого, в этом году не наблюдается такого высокого спроса на защитные маски и другие средства дезинфекции. Именно они в прошлом 2020 году составили значительную долю экспорта Китая.

Также на экономику Китая будет давить скорое открытие экономик многих стран. Это приведет к переориентации локального спроса с китайских поставщиков на местных.

Они ожидают падения экспорта из Китая по результатам апреля на 10-15% в 2021 году к прошлому 2020-му.