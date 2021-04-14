КАИР, 14 апр — ПРАЙМ. Разгрузка контейнеровоза Ever Given, арестованного до выплаты компенсации компанией-владельцем, на данный момент неосуществима, сообщили РИА Новости в страховой компании UK Club.

"Разгрузка контейнеров судна на практике неосуществима без необходимой для этого портовой инфраструктуры, которой нет там, где стоит контейнеровоз", — сообщили в пресс-службе компании.

UK Club ранее заявила, что администрация Суэцкого канала предъявила владельцам судна иск на 916 миллионов долларов и отказалась от "щедрого" предложения урегулировать иск. Компания заявила о своем разочаровании из-за суммы компенсации. Эксперт оценил последствия блокировки Суэцкого канала для цен на нефть

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа подтвердил во вторник, что суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов компенсаций.

Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда. Суэц подкрался незаметно: утерянное десятилетие российских грузоперевозок

Судно находится в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала, экипаж из 25 граждан Индии остается на борту.

Ожидается, что результаты расследования инцидента будут оглашены в четверг.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник, 29 марта, судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщал ранее Рабиа.

Советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее заявил РИА Новости, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда.

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