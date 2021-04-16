ПЕКИН, 16 апр — ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первого квартала 2021 года вырос на 33,9%, составив 10,52 триллиона юаней (около 1,6 триллиона долларов), свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая.

Китай отчитался по росту ВВП за I квартал 2021 года

Розничные онлайн-продажи за отчетный период выросли на 29,9% по сравнению с первым кварталом 2020 года, достигнув 2,8 триллиона юаней (430 миллиардов долларов).

По итогам 2020 года объем розничных продаж сократился на 3,9%, составив 39,2 триллиона юаней (около 6 триллионов долларов). При этом рост розничных онлайн-продаж составил 10,9%, достигнув 11,76 триллиона юаней (1,81 триллиона долларов).