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2021
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Переводы физлиц из России за рубеж достигли трехлетнего максимума
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Физлица в феврале этого года отправили из России за рубеж через платежные системы 538 миллионов долларов – это максимальный показатель за последние три года, выяснило РИА Новости... ПРАЙМ, 16.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Физлица в феврале этого года отправили из России за рубеж через платежные системы 538 миллионов долларов – это максимальный показатель за последние три года, выяснило РИА Новости на основе данных ЦБ.
Статистика учитывает денежные переводы через системы Blizko, Contact, Western Union, "Золотая корона", "Юнистрим", а также "Почту России".
Большую часть этой суммы составили переводы в СНГ (454 миллиона долларов), еще 84 миллиона ушло в дальнее зарубежье. В прошлом году в том же месяце перевели на 8% меньше – 499 миллионов, в 2019 году эта сумма была еще меньше – 463 миллиона. А в 2018 году отправили на 2,7% больше по сравнению с февралем этого года – 553 миллиона долларов.
В свою очередь, в пользу физлиц в Россию через платежные системы в нынешнем феврале перевели 241 миллион долларов. По сравнению с прошлым годом эта сумма незначительно сократилась — на 0,82%. Из нее 135 миллионов прислали из дальнего зарубежья, еще 107 миллионов – из СНГ.