МОНТЕВИДЕО, 17 апр — ПРАЙМ. Проблемы продовольственной безопасности в 2020 году усугубились из-за пандемии COVID-19 на 19% — в различной степени они затронули на 65 миллионов людей больше, чем годом ранее, сообщил РИА Новости Хулио Бердеге, заместитель генерального директора и региональный представитель в Латинской Америке и Карибском бассейне.

"Отсутствие продовольственной безопасности в период с 2019 по 2020 год было наиболее заметно в Латинской Америке и Карибском бассейне, рост составил 19%, при этом на 44 миллиона человек больше затронуло умеренное или серьезное отсутствие продовольственной безопасности и на 21 миллион — серьезное", — сказал Бердеге.

Проблемы бедности, неравенства и недоедания проявляются на континенте, располагающем одной из самых продуктивных и разнообразных агропродовольственных систем — они накапливались десятилетиями и усугубились в условиях пандемии, подчеркнул чиновник.

От "серьезного отсутствия продовольственной безопасности", то есть хронического голода, страдает 14% населения региона Латинской Америки и Карибского бассейна, еще 23,6% жителей не всегда имеют доступ к необходимому питанию, следует из данных ФАО.

По мнению Бердеге, продовольственная безопасность является комплексной проблемой, с которой должны бороться не отдельные министерства, а все государственные институты, приоритет агропродовольственных систем необходимо повысить до стратегического.

"В конечном счете, речь идет не только о том, чтобы накормить население планеты, но и о помощи в сокращении голода, заботе о здоровье и обеспечении рынков, о том, чтобы люди могли производить и работать, о том, что экономика работает, а бедность не растет", — добавил Бердеге.