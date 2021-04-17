МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Народный банк Китая призвал граждан страны рожать "назло США".

Как пишет South China Morning Post, по мнению регулятора, китайцам необходимо отказаться от политики контроля рождаемости в стране, так как это создает риск отстать от США на фоне старения населения.

Если этого не произойдет, считают в Народном банке, население Китая рискует сократиться на 32 миллиона человек до 2050 года. За этот же период в США население станет на 50 миллионов больше.

В случае исполнения этого сценария в жизни, Китай потеряет свое экономическое преимущество. Поднебесная отстанет не только от США, но и от других стран Запада: из-за недостатка людей трудоспособного возраста.

"Либерализация рождаемости должна произойти сейчас, когда некоторые жители все еще хотят иметь детей, но не могут. Бесполезно его либерализовать, когда никто не хочет иметь детей", — отмечает Народный банк.

По данным Государственного статистического управления Китая, в первом квартале 2021 года экономика КНР выросла на рекордные 18,3%. Рост объяснили преодолением пандемии коронавируса. Помимо этого, на рост экономики повлияли несколько факторов, в том числе:

повышение внутреннего спроса,

стабильность на рынке труда,



обеспечение высокой продуктивности производства,

улучшение ожиданий предпринимателей.

Напомним, что население Китая в настоящее время составляет почти 1,4 миллиарда человек. В 2016 году жителям страны власти разрешили заводить не более двух детей. До этого было можно заводить одной семье — одного ребенка.