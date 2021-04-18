МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. В свете последних антироссийских событий можно говорить о возможном выходе РФ из ПАСЕ, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Можно говорить о возможном выходе из Совета Европы, из ее Парламентской ассамблеи. Выйти можно только из совета Европы в целом. Я думаю, что российское руководство примет здесь… адекватное решение, соответствующее тому, что… Совет Европы и в первую очередь ПАСЕ используются… для нанесения разного рода ударов по России", — заявил депутат в эфире "Соловьев. Live".

В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов. Слуцкий назвал этот шаг попыткой Европы отвлечь внимание от событий в Белоруссии.

"Эта работа очень профессиональная. Как только прозвучали обвинения в адрес президента США — как по команде (выслали 18 российских дипломатов). Понятно, что все это совершенно четко срежиссированно. Белорусы нападают на Соединенные Штаты, а мы сейчас отвлечем и в политической, и в информационной плоскости и нападем на Россию", — сказал Слуцкий.

Он также отметил, что "через несколько дней будет принята жесткая антироссийская резолюция по досье Навального".

В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. В МИД РФ назвали их "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.