МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Основатель Ant Group Джек Ма оказался снова под давлением китайских регуляторов. На этот раз финансовые власти КНР хотят, чтобы бизнесмен вышел из числа контролирующих акционеров компании. При этом вряд ли миллиардер сможет продать свою долю кому-то из близких лиц, выяснил Reuters.

Как сообщили агентству источники, Ant Group находится в поиске оптимального варианта ухода Джека Ма и продажи его доли в компании. С начала года финтех-гигант и Джек Ма переговаривались с представителями Народного банка Китая, а также Комиссии по регулированию банков и страхования Китая. При этом во время переговоров, регуляторы намекнули, что не позволят сделку с аффилированными лицами, Джеку Ма, возможно, придется продать свою долю человеку, связанному с госструктурами.

Сейчас бизнесмену принадлежит 10% Ant Group, 50,5% принадлежит инвесткомпании Hangzhou Yunbo, 34% капитала которой владеет Ма.

Reuters не удалось подтвердить информацию о выходе Джека Ма из Ant Group и о давлении и жестких условиях со стороны китайских властей ни в самой компании, ни у регуляторов, которые не ответили на запросы агентства.