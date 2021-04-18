МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Эскадренный миноносец и противолодочный фрегат королевского военно-морского флота Великобритании в мае войдут в Черное море в знак солидарности с Украиной на фоне ситуации на российско-украинской границе, сообщает издание Times со ссылкой на источники в ВМС.

Согласно газете, размещение кораблей у берегов Украины призвано продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО в регионе.

Корабли отделятся от авианосной группы королевского флота в Средиземном море и отправятся через Босфор в Черное море, сообщает газета.

Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.