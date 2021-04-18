МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Больше всего миллиардеров живет в Китае, пишет Forbes.com. Согласно рейтингу, составленному изданием, 10% всех состоятельных людей планеты живет в 4 мегаполисах Китая.

Больше всего по итогам 2020 года оказалось в Пекине. Там насчитывается 100 миллиардеров, то есть на 33 миллиардера больше, чем в 2019 году.

Вторую строчку рейтинга занял Нью-Йорк, который последние семь лет был на первом месте. Сейчас в Нью-Йорке на одного миллиардера меньше, чем в Пекине.

Однако по размеру состояния, Нью-Йорк ($560,5 млрд) обходит Пекин ($484,3 млрд).

Москва, согласно рейтингу, заняла 4 место. В российской столице проживает 79 ультрахайнетов. Лондон оказался на седьмой строчке рейтинга (63 миллиардера), а Сан-Франциско — на девятой (48 миллиардеров).