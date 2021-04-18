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2021
https://1prime.ru/world/20210418/833486640.html
Глобальный Forbes назвал мировую столицу миллиардеров
Мировая экономика
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Больше всего миллиардеров живет в Китае, пишет Forbes.com. Согласно рейтингу, составленному изданием, 10% всех состоятельных людей планеты живет в 4 мегаполисах Китая. Больше... ПРАЙМ, 18.04.2021
новости, мировая экономика, экономика, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Больше всего миллиардеров живет в Китае, пишет Forbes.com. Согласно рейтингу, составленному изданием, 10% всех состоятельных людей планеты живет в 4 мегаполисах Китая.
Больше всего по итогам 2020 года оказалось в Пекине. Там насчитывается 100 миллиардеров, то есть на 33 миллиардера больше, чем в 2019 году.
Вторую строчку рейтинга занял Нью-Йорк, который последние семь лет был на первом месте. Сейчас в Нью-Йорке на одного миллиардера меньше, чем в Пекине.
Однако по размеру состояния, Нью-Йорк ($560,5 млрд) обходит Пекин ($484,3 млрд).
Москва, согласно рейтингу, заняла 4 место. В российской столице проживает 79 ультрахайнетов. Лондон оказался на седьмой строчке рейтинга (63 миллиардера), а Сан-Франциско — на девятой (48 миллиардеров).