МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Кроме ответного решения по дипломатам, Чехия должна получить серьезный санкционный ответ, чувствительный для ее экономики, социальной сферы, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. В Чехии высказались о возможности применения "Спутника V"

Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

"Я полагаю, Чехия должна получить отпор в виде очень серьезных для ее экономики, социальной сферы санкций. Какими будут ответные меры, определит правительство", — сказал сенатор.

Он также отметил, что по ситуации с высылкой российских дипломатов нужно отвечать жестко, "и по персональному составу чешского посольства в России". Политологи назвали цель санкций США против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать 18 российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует.

Цеков отметил, что Прага идет в фарватере той политики, которую навязывают США, при этом в ряде случаев действуя даже более жестко, чем ее европейские партнеры.

Он также назвал "абсолютно бездоказательными" обвинения в адрес России в причастности к взрыву на складе боеприпасов. "Приведите конкретные данные? Но ничего нет, все строится на уже обкатанном выражении "вполне вероятно", — сказал законодатель.

Цеков отметил, что Чехия "встала в очередь" вслед за Польшей, чтобы по примеру США объявить об антироссийских мерах.