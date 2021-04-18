ПЕКИН, 18 апр — ПРАЙМ. Конкуренция между Китаем и США неизбежна, но Пекин считает, что эта конкуренция была здоровой, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, полный текст которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства Китая. Китай и США будут сотрудничать в борьбе с изменением климата

"США чрезмерно выпячивают факторы конкуренции и конфронтации в китайско-американских отношениях и преуменьшают значение сотрудничества. Такой подход слишком негативный и лишен пассионарности. Конкуренция между Китаем и США неизбежна, но считаем, что конкуренция должна быть здоровой, когда один преследует другого, а не недобросовестной, в которой вы выживаете, а второй умирает", — заявил Лэ Юйчэн.

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин отнюдь не согласен с подходом официального Вашингтона, который рассматривает Китай в качестве своего "самого серьезного конкурента" и определяет китайско-американские отношения с точки зрения конкуренции, сотрудничества и конфронтации.

Он отметил, что Китай и США — две крупнейшие экономики мира, поэтому они обязаны урегулировать эти важнейшие двусторонние отношения. По его словам, с приходом к власти Джо Байдена в китайско-американских отношениях произошли некоторые позитивные сдвиги, в том числе телефонный разговор двух лидеров двух стран.

"В прошлом месяце, несмотря на то что во время переговоров в Анкоридже в ходе вступительного слова произошел инцидент, которого никто не ожидал, в целом переговоры были конструктивными. В настоящее время стороны на рабочем уровне начали активную работу по реализации достигнутых соглашений по итогам состоявшегося диалога", — рассказал замглавы внешнеполитического ведомства Китая.

Это, по мнению Лэ Юйчэна, означает, что диалог между США и Китаем лучше конфронтации, диалог может повысить уровень взаимопонимания и взаимодоверия между сторонами и создать условия для сотрудничества.

"Как две крупные державы, которые несут особую ответственность перед всем миром, Китай и США должны всеми силами избегать конфронтации, особенно искусственно создаваемой конфронтации", — подчеркнул Лэ Юйчэн.

Встреча высокого уровня США-КНР в конце марта в Анкоридже на Аляске началась с резкой критики в адрес Китая со стороны Блинкена и советника президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, их собеседники — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И — дали на эти выступления развернутый ответ. В результате заявления обеих сторон вместо согласованных четырех минут продолжались около часа, после чего США обвинили КНР в нарушении протокола и "театральных попытках игры на публику".