ПРАГА, 18 апр — ПРАЙМ. Правительство Чехии не допустит российскую госкорпорацию "Росатом" к участию в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны, такое мнение высказал в воскресенье премьер Андрей Бабиш.

"Я думаю, что (Росатом к тендеру) не должен быть допущен. Предполагаю, что правительство так и решит", — сказал Бабиш, выступая по Чешскому ТВ.

Ранее в воскресенье вице-премьер Чехии и глава минпромторга страны Карел Гавличек говорил, что очень маловероятно, чтобы Росатом мог претендовать на заказ на АЭС "Дукованы".

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Заявки для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", которая была сооружена в 1985-1987 годах по советскому проекту, подали российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP. Победитель тендера должен быть определен не позднее 2024 года. Само строительство блока должно быть начато в 2029 году, а завершиться в 2036 году. Стоимость проекта составляет около 6 миллиардов евро.

Возможное участие фирм из РФ и КНР в строительстве нового энергоблока для АЭС неоднократно критиковали лидеры оппозиционных партий, а также контрразведка Чехии. Более 30 представителей верхней и нижней палат парламента обратились в октябре прошлого года с совместным письмом в правительство с просьбой не допускать фирмы из России и Китая к тендеру по новому энергоблоку из соображений безопасности. В результате, китайская компания была кабмином Чехии в марте этого года исключена из потенциальных участников тендера.

В свою очередь, глава республики Милош Земан неоднократно заявлял, что поддерживает максимально широкое участие зарубежных компаний в тендере.