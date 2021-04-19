2021-04-19T05:08:53+03:00
2021-04-19T05:08:53+03:00
2021-04-19T05:08:53+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210419/833489040.html
Названа криптовалюта, которая угрожает миру дефицитом жестких дисков
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Из-за популярной криптовалюты ChiaCoin без жестких дисков останется сначала Китай, а вслед за ним и весь мир, пишет Лента.ру со ссылкой на портал Wccftech. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 19.04.2021
новости, мировая экономика, экономика, финансы, рынки, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Из-за популярной криптовалюты ChiaCoin без жестких дисков останется сначала Китай, а вслед за ним и весь мир, пишет Лента.ру со ссылкой на портал Wccftech.
Аналитики, опрошенные ресурсом, заметили массовую скупку китайскими пользователями жестких дисков и SDD-накопителей. Они отмечают, что больше всего спросом пользуются диски объемом от 4 до 18 терабайт. Эксперты предупреждают, что дефицит накопителей сначала возникнет на внутреннем рынке, а потом на внешнем.
По данным, которые приводит Лента.ру, 75% мирового майнинга сосредоточена в Китае.