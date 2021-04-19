МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Из-за популярной криптовалюты ChiaCoin без жестких дисков останется сначала Китай, а вслед за ним и весь мир, пишет Лента.ру со ссылкой на портал Wccftech.

Аналитики, опрошенные ресурсом, заметили массовую скупку китайскими пользователями жестких дисков и SDD-накопителей. Они отмечают, что больше всего спросом пользуются диски объемом от 4 до 18 терабайт. Эксперты предупреждают, что дефицит накопителей сначала возникнет на внутреннем рынке, а потом на внешнем.

По данным, которые приводит Лента.ру, 75% мирового майнинга сосредоточена в Китае.