МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска увидел угрозу госпереворота в Китае со стороны китайского угольного бизнеса, который активно сопротивляется попыткам властей ограничить вредные выбросы. Дерипаска назвал бедными больше половины населения страны

"В преддверии климатического саммита странам стоило бы обратить внимание на то, что потребление угля только растет: например, увеличивается оно в Китае, производители которого сжигают половину всего угля, а также в Индии. Очевидно, что Парижские соглашения не выполняются", — написал миллиардер в своем телеграм-канале.

"Китайское правительство, может, и радо бы вплотную всем этим заняться хотя бы ради того, чтобы показать миру, что на что-то способно. Однако китайский угольный бизнес, работающий исключительно с целью обогащения, активно сопротивляется изменениям, и сопротивление это будет только усиливаться", — уточнил он.

"Тут грань, конечно, тонкая, и я бы не исключал возможный госпереворот. Но ситуация абсурдная: небольшая группа алчных китайских богачей – greedy few – последовательно и безнаказанно уничтожает экологию всей планеты", — отмечает Дерипаска.

Президент США Джо Байден в конце марта пригласил мировых лидеров на переговоры по климату, встреча пройдет в онлайн-формате 22-23 апреля. В числе приглашенных на предстоящий климатический саммит есть лидеры России и Китая.

"Станет ли грядущий саммит по-настоящему действенным инструментом в борьбе с глобальным потеплением — это насущный вопрос", – считает Дерипаска. По его словам, все инструменты этой борьбы давно известны: это повышение углеродных налогов до 75-100 долларов за тонну выбросов, доведение доли атомный энергетики до 50% и закрытие "варварских" угольных станций и котельных.

"Если Китай и впрямь намерен добиться карбоновой нейтральности к 2060 году, как это было неоднократно обещано, — в ближайшее время работа по этим направлениям должна кратно усилиться", – уверен российский предприниматель.