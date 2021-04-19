Дерипаска увидел угрозу госпереворота в Китае
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска увидел угрозу госпереворота в Китае со стороны китайского угольного бизнеса, который активно сопротивляется попыткам властей ограничить вредные выбросы.
"В преддверии климатического саммита странам стоило бы обратить внимание на то, что потребление угля только растет: например, увеличивается оно в Китае, производители которого сжигают половину всего угля, а также в Индии. Очевидно, что Парижские соглашения не выполняются", — написал миллиардер в своем телеграм-канале.
"Китайское правительство, может, и радо бы вплотную всем этим заняться хотя бы ради того, чтобы показать миру, что на что-то способно. Однако китайский угольный бизнес, работающий исключительно с целью обогащения, активно сопротивляется изменениям, и сопротивление это будет только усиливаться", — уточнил он.
"Тут грань, конечно, тонкая, и я бы не исключал возможный госпереворот. Но ситуация абсурдная: небольшая группа алчных китайских богачей – greedy few – последовательно и безнаказанно уничтожает экологию всей планеты", — отмечает Дерипаска.
Президент США Джо Байден в конце марта пригласил мировых лидеров на переговоры по климату, встреча пройдет в онлайн-формате 22-23 апреля. В числе приглашенных на предстоящий климатический саммит есть лидеры России и Китая.
"Станет ли грядущий саммит по-настоящему действенным инструментом в борьбе с глобальным потеплением — это насущный вопрос", – считает Дерипаска. По его словам, все инструменты этой борьбы давно известны: это повышение углеродных налогов до 75-100 долларов за тонну выбросов, доведение доли атомный энергетики до 50% и закрытие "варварских" угольных станций и котельных.
"Если Китай и впрямь намерен добиться карбоновой нейтральности к 2060 году, как это было неоднократно обещано, — в ближайшее время работа по этим направлениям должна кратно усилиться", – уверен российский предприниматель.
https://1prime.ru/world/20210419/833493152.html