ПЕКИН, 28 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Власти Китая намерены изменить пошлины на импорт и экспорт товаров из стали и железа, чтобы снизить расходы на закупку стали за рубежом и поддержать отечественных производителей. Медь дешевеет в рамках коррекции

Министерство финансов Китая в среду заявило о том, что правительство понизит пошлины на чугун, нерафинированную сталь, а также сырьевые товары из переработанной стали и феррохром до нулевого уровня. При этом пошлины на экспорт ферросилиция, феррохрома и чугуна высокой степени очистки будут повышены до 25%.

Изменения вступят в силу 1 мая. В министерстве сообщили, что это временная мера, но не уточнили сроки действия новых пошлин.

Данное решение должно поддержать обеспечение предложения стали в экономике при снижении затрат на импорт и увеличении ввоза сырья для производства стальной продукции.

Стремительный рост цен на основные сырьевые товары вызывает беспокойство у правительства Китая, пообещавшего принять меры поддержки пострадавших от пандемии производителей.

Индекс цен производителей (PPI) Китая в марте вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после повышения на 1,7% в феврале, намного превысив ожидания рынка и спровоцировав опасения относительно ускорения инфляции.

— Авторы Singapore Editors, singaporeeditors@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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