МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Европейский парламент предлагает отключить РФ от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине", следует из опубликованного проекта резолюции ЕП, принятие которой ожидается в четверг по итогам пленарной сессии. "Пусть попробуют". МИД ответил на угрозу отключить Россию от SWIFT

Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.

"Европарламент подчеркивает, что в случае, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной: в подобных обстоятельствах импорт нефти и газа должен немедленно прекратиться, Россия должна быть отключена от системы платежей SWIFT, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены", — говорится в проекте резолюции.

Кроме того, Европарламент призывает Евросоюз остановить реализацию проекта "Северный поток 2".

"Европарламент настаивает на том, что ЕС должен снизить свою энергетическую зависимость от России и призывает институты ЕС и страны-члены остановить завершение трубопровода "Северный поток 2", — говорится в проекте документа.