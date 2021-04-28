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2021
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В ЕС призвали отключить Россию от SWIFT и остановить "Северный поток 2"
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Европейский парламент предлагает отключить РФ от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине", следует из... ПРАЙМ, 28.04.2021
россия, swift, северный поток 2, санкции против рф, европарламент, ес, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Европейский парламент предлагает отключить РФ от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине", следует из опубликованного проекта резолюции ЕП, принятие которой ожидается в четверг по итогам пленарной сессии.
Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
"Европарламент подчеркивает, что в случае, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной: в подобных обстоятельствах импорт нефти и газа должен немедленно прекратиться, Россия должна быть отключена от системы платежей SWIFT, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены", — говорится в проекте резолюции.
Кроме того, Европарламент призывает Евросоюз остановить реализацию проекта "Северный поток 2".
"Европарламент настаивает на том, что ЕС должен снизить свою энергетическую зависимость от России и призывает институты ЕС и страны-члены остановить завершение трубопровода "Северный поток 2", — говорится в проекте документа.