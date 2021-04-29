МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что если РФ отключат от платежной системы SWIFT, это будет полноценная экономическая война. "Пусть попробуют". МИД ответил на угрозу отключить Россию от SWIFT

"Это очень и очень ощутимый шаг. Я не думаю, что Россию отключат от SWIFT, потому что это будет уже настоящая война, хотя и в экономической плоскости", — сказал Слуцкий в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня". Он добавил, что эта "полноценная экономическая война не в меньшей степени ударит по нашим экономическим партнерам, таких на Западе более чем достаточно".

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. В конце апреля Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было в очередной раз предложено отключить Россию от этой системы.

Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.

В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.