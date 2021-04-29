БРЮССЕЛЬ, 29 апр — ПРАЙМ. Евросоюз завершил процедуру ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией, оно окончательно вступит в силу в срок, 1 мая, говорится в сообщении Совета ЕС. Европарламент ратифицировал торговый договор ЕС и Великобритании

Это соглашение, в соответствии с которым страна и союз продолжают торговать без пошлин и квот, действует в предварительном режиме до 30 апреля. Срок этого режима ранее продлевался, чтобы стороны могли ратифицировать документ.

"Совет сегодня принял решение о заключении соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией", — говорится в релизе.

Это последний шаг в ратификации документа со стороны ЕС.

Теперь Евросоюз уведомит Великобританию об этом и до конца месяца опубликует текст соглашения в Официальном журнале ЕС.

Первого мая 2021 года соглашение вступит в силу, сообщает Совет.

Европарламент на пленарной сессии на текущей неделе подавляющим числом голосов — 660 "за" и 5 "против" — ратифицировал этот документ. Заимствования Британии могут стать рекордными с конца Второй мировой

Великобритания покинула Евросоюз, и 1 января текущего года завершился переходный период, в течение которого практически все в отношениях страны и союза оставалось как прежде. Это касалось и торговли: стороны не применяли пошлины и квоты к товарам друг друга, поскольку на Британию продолжали распространяться правила единого рынка ЕС.

Нынешнее соглашение о торговле и сотрудничестве было достигнуто в самом конце декабря 2020 года после непростых и длительных переговоров, всего за несколько дней до ключевой даты завершения транзитного периода. Без этой договоренности экономические отношения сторон резко перешли бы в новую фазу, что повлекло бы за собой массу ощутимых проблем.

Однако, поскольку оно было заключено впритык к "часу икс", то не успело пройти ратификацию до 1 января. Поэтому стороны решили применять его на временной основе.

В Евросоюзе неоднократно подчеркивали, что соглашение не может дать Великобритании всех выгод в торговле с союзом, которые страна имела, будучи членом ЕС.

По данным Евростата, за январь-февраль текущего года экспорт Евросоюза в Британию упал в годовом исчислении примерно на 20%, а импорт — на 47%. При этом Великобритания входит в тройку крупнейших торговых партнёров союза вместе с Китаем и США.