МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в первом квартале 2021 года, по предварительной оценке, вырос на 0,4% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста в квартальном выражении лишь на 0,1%.

При этом статистическое ведомство отмечает, что ВВП Франции остается ниже докризисного уровня. "Восстановление экономики было ограниченным, ВВП по-прежнему на 4,4% ниже уровня четвертого квартала 2019 года", — говорится в сообщении. Истекает срок подачи налоговых деклараций

Insee пишет, что в первом квартале 2021 года экспорт сократился больше, чем импорт (–1,5% и –0,1% соответственно). В целом внешняя торговля внесла отрицательный вклад в динамику ВВП в первом квартале, хотя в предыдущем квартале она, напротив, поддержала рост французской экономики.

В 2020 году ВВП Франции упал на 8,3%, а в четвертом квартале — на 1,3% в квартальном выражении.