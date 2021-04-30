МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в первом квартале 2021 года снизился на 3,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Страховые выплаты от COVID составили почти 2,5 миллиарда рублей

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения ВВП страны в первом квартале на 3,6%.

С учетом сезонных корректировок показатель опустился в годовом исчислении на 3%, а в квартальном — на 1,7%.

По обновленной оценке Destatis, в четвертом квартале прошлого года ВВП Германии в годовом исчислении снизился на 2,3%, с учетом сезонных корректировок — на 3,3%. В квартальном выражении ВВП страны вырос на 0,5% в четвертом квартале с учетом сезонных корректировок. Все цифры улучшены по сравнению с февральской оценкой.