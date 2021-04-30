МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Королевский монетный двор Великобритании обнародовал самую большую золотую монету за свою более чем тысячелетнюю историю.

Как пишет BBC, этот экземпляр монеты — с уникальной чеканкой. Его вес — почти десять килограммов.

Золотая монета имеет номинал 10 тысяч фунтов стерлингов. ЕЕ диаметр — 20 сантиметров. Она стала "венцом" коллекции "Звери Королевы".

На монете изображена королева Елизавета II в окружении десяти реальных и мифических животных.