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https://1prime.ru/world/20210430/833581780.html
Английский монетный двор отлил гигантскую монету из золота
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Королевский монетный двор Великобритании обнародовал самую большую золотую монету за свою более чем тысячелетнюю историю. Как пишет BBC, этот экземпляр монеты — с уникальной... ПРАЙМ, 30.04.2021
новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Королевский монетный двор Великобритании обнародовал самую большую золотую монету за свою более чем тысячелетнюю историю.
Как пишет BBC, этот экземпляр монеты — с уникальной чеканкой. Его вес — почти десять килограммов.
Золотая монета имеет номинал 10 тысяч фунтов стерлингов. ЕЕ диаметр — 20 сантиметров. Она стала "венцом" коллекции "Звери Королевы".
На монете изображена королева Елизавета II в окружении десяти реальных и мифических животных.