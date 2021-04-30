МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. ВВП стран Евросоюза в первом квартале, по первой оценке, сократился на 1,7% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

В квартальном исчислении показатель уменьшился на 0,4%. На российских курортах заканчиваются квартиры

ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в первом квартале 2021 года сократился на 0,6% в квартальном выражении и на 1,8% — в годовом.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения ВВП еврозоны на 0,8% и на 2% соответственно.

ВВП Евросоюза за 2020 год упал на 6,2%, а ВВП еврозоны снизился на 6,6%. В четвертом квартале 2020 года ВВП ЕС сократился на 4,6% в годовом выражении и на 0,5% — в квартальном. ВВП 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2020 года сократился на 0,7% в квартальном выражении и на 4,9% — в годовом.