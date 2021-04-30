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ВВП ЕС снизился на 1,7% в годовом выражении
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ВВП стран Евросоюза в первом квартале, по первой оценке, сократился на 1,7% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. В... ПРАЙМ, 30.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. ВВП стран Евросоюза в первом квартале, по первой оценке, сократился на 1,7% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.
В квартальном исчислении показатель уменьшился на 0,4%.
ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в первом квартале 2021 года сократился на 0,6% в квартальном выражении и на 1,8% — в годовом.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения ВВП еврозоны на 0,8% и на 2% соответственно.
ВВП Евросоюза за 2020 год упал на 6,2%, а ВВП еврозоны снизился на 6,6%. В четвертом квартале 2020 года ВВП ЕС сократился на 4,6% в годовом выражении и на 0,5% — в квартальном. ВВП 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2020 года сократился на 0,7% в квартальном выражении и на 4,9% — в годовом.