МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Введенные из-за третьей волны коронавируса новые ограничения властями Германии затянули в кризис и другие страны еврозоны, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на отчет Федерального статистического ведомства. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 9 270

Итак, согласно документу, в первом квартале текущего 2021 года обвал ВВП Германии составил 1,7%. Это сказалось и на экономиках соседних с ней государств.

Главной причиной спада эксперты считают введение в Германии нового локдауна. Он парализовал потребительский спрос в стране, и, как следствие, замедление связанных с этим процессов.

Экономисты подсчитали, что совокупный ВВП стран еврозоны за январь-март 2021 года снизился на 0,6%.

К концу прошлого 2020 года экономика Германии постепенно шла к выздоровлению: максимальный рост ВВП на фоне пандемии был зафиксирован в третьем квартале прошлого года — 8,7%.

отмечается, что третья волна коронавируса обрушилась на страны Европы в середине марта.

Причинами столь резкого скачка заболеваемости специалисты называют:

новые мутации вируса,