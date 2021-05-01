МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Правительство Китая разрабатывает новые меры контроля за крупнейшими технологическими компаниями на территории страны, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, эти корпорации вынудят отключить платежные системы от своих приложений.

В частности, новые ограничения могут затронуть как минимум 13 китайских компаний. Сюда входят:

компания Tencent с мессенджером WeChat,



ByteDance — владельца TikTok,

каршеринг Didi.



Регуляторы Китая видят угрозу национальной безопасности в том, что эти компании выдают кредиты без банковской лицензии, используя персональные данные пользователей из собственных платежных систем.

В частности, у мессенджера WeChat есть порядка миллиарда клиентов из числа жителей Китая.

По официальному заявлению властей Поднебесной, все 13 компаний согласились скорректировать свою работу на территории страны.

Однако сами коммерческие организации не стали комментировать изданию ситуацию.

Этот шаг правительства издание называет одним из самых масштабных в части надзора со стороны Коммунистической партии Китая за интернет-бизнесом.

В числе уже предпринятых ограничений стоит отметить срыв IPO и проверки дочерней организации Alibaba — Ant Group.