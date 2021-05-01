МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Страховая компания Euler Hermes в своем новом докладе предсказывает странам Европы скорый потребительский бум, пишет "Лента.ру" со ссылкой на документ.

Как считают авторы доклада, потребительский бум случится из-за избыточных сбережений, которые домохозяйства стран еврозоны смогли накопить за время пандемии COVID-19. Это, в свою очередь, приведет к повышенному спросу на товары и услуги.

За прошлый 2020 год накопления граждан европейских государств выросли более чем на 50%. Их избыточный объем оценивается экспертами в 450 миллиардов евро.

170 миллиардов евро — уже в ближайшем будущем могут быть потрачены на товары и услуги. Эта сумма составляет порядка 1,5% ВВП еврозоны.

Также, отмечают специалисты, кроме усиленной экономии, вызванной ограничениями в сфере услуг, повышенные сбережения европейцев стали следствием мер поддержки со стороны властей. Во многих странах правительства вводили программы сохранения занятости, снижения налогов, предоставления субсидий предприятиям и гражданам.

По подсчетам финансистов, порядка двух третей избыточных сбережений хранятся на текущих банковских счетах и депозитах. Оставшиеся деньги инвестированы в ценные бумаги.