ЖЕНЕВА, 3 мая — ПРАЙМ. Глобальный рынок электронной коммерции в 2019 году вырос на 4% по сравнению с 2018 годом, его оборот составил 26,7 триллиона долларов, говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном в понедельник.

"По оценкам ЮНКТАД, глобальный объем продаж электронной коммерции (B2B и B2C) в 2019 году достиг почти 26,7 триллиона долларов. Это соответствует примерно 30% ВВП и на 4% больше, чем в 2018 году (25,6 триллиона долларов)", — говорится в докладе. Что будет с российским финансовым рынком на этой неделе

По данным за 2019 год, первое место в списке лидеров по объему электронной торговли занимают США с общим оборотом онлайн-продаж более чем в 9,5 триллиона долларов, на втором месте — Япония с оборотом в 3,4 триллиона долларов, на третьем — Китай (2,6 триллиона долларов). В десятку лидеров также входят Республика Корея, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Австралия и Испания.

По предварительной оценке ЮНКТАД, резкий рост электронной торговли на фоне ограничений на поездки, вызванных пандемией COVID-19, в 2020 году увеличил долю розничных онлайн-продаж в общем объеме розничной торговли с 16% до 19%.

Согласно отчету, объем розничных онлайн-продаж заметно вырос в нескольких странах, причем Республика Корея сообщила о самой высокой доле — 25,9% в 2020 году по сравнению с 20,8% годом ранее.