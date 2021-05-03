МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле вырос до 63,3 пункта с 62,5 пункта в марте, полагают аналитики, опрошенные порталом Daily FX. Что будет с российским финансовым рынком на этой неделе

Соответствующие данные будут опубликованы в релизе исследовательской организации Markit Economics в понедельник, 3 мая, в 11.00 мск. Прогноз экспертов совпадает с предварительной оценкой.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в свою очередь опубликует апрельский индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing). Эксперты полагают, что показатель вырос до 64,9% против 64,7% в марте.