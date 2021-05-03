2021-05-03T11:32:00+03:00
2021-05-03T11:35:01+03:00
2021-05-03T11:32:00+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210503/833592930.html
Промышленный PMI еврозоны рекордно высок, но ниже прогноза
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле поднялся до 62,9 пункта с 62,5 пункта в марте, сообщает... ПРАЙМ, 03.05.2021
еврозона, индекс pmi, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83227/08/832270802.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/08/832270802.jpg
https://1prime.ru/images/83227/07/832270799.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/07/832270799.jpg
https://1prime.ru/images/83227/07/832270796.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/07/832270796.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20210503/833592796.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле поднялся до 62,9 пункта с 62,5 пункта в марте, сообщает исследовательская организация Markit Economics.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали роста показателя до 63,3 пункта, что соответствовало предварительной оценке.
Тем не менее уровень апреля также оказался максимальным с начала ведения статистики — с июня 1997 года.
При этом PMI в области промышленного производства Германии в апреле по окончательным данным сократился до 66,2 пункта с рекордных 66,6 пункта в марте. Ожидалось снижение до уровня предварительной оценки в 66,4 пункта.
Во Франции индикатор в апреле снизился до 58,9 пункта с 59,3 пункта в марте, предварительная оценка составляла 59,2 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.