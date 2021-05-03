МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле поднялся до 62,9 пункта с 62,5 пункта в марте, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали роста показателя до 63,3 пункта, что соответствовало предварительной оценке.

Тем не менее уровень апреля также оказался максимальным с начала ведения статистики — с июня 1997 года. В России научились за год выращивать до шести урожаев картофеля

При этом PMI в области промышленного производства Германии в апреле по окончательным данным сократился до 66,2 пункта с рекордных 66,6 пункта в марте. Ожидалось снижение до уровня предварительной оценки в 66,4 пункта.

Во Франции индикатор в апреле снизился до 58,9 пункта с 59,3 пункта в марте, предварительная оценка составляла 59,2 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.