МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Заявления президента США Джо Байдена по отношению к России и Китаю толкают Москву и Пекин к союзу. Как пишет журнал The National Interest, это может закончиться катастрофой для США.

По мнению автора материала, Москва и Пекин готовы "создать единый фронт" против стран Запада.

Журналист обращает внимание читателя на то, что Россия и КНР уже "предприняли беспрецедентные меры противодействия санкциям администрации Байдена".

"На горизонте маячит стратегическая угроза: возможность китайско-российской координации для сдерживания Запада", — пишет автор и напоминает, что глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял о заинтересованности Москвы в формировании коалиции стран, объединенных против "односторонних санкций". Это, говорил глава российского дипломатического ведомства, подобно тем мерам, которые вводятся западными правительствами в отношении Москвы и Пекина.

Со своей стороны, Пекин дал понять, что готов поддержать Москву в этом вопросе.

"Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия", — предупреждает издание.