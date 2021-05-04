Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили в понедельник о разводе.
"После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак", — говорится в совместном заявлении супругов, которое Гейтс разместил в своем Twitter.
Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.
"Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни", — отметили Гейтсы.
Финансовая сторона развода не раскрывается.
Напомним, что Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/world/20210504/833595004.html