МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили в понедельник о разводе.

"После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак", — говорится в совместном заявлении супругов, которое Гейтс разместил в своем Twitter.

Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.

"Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни", — отметили Гейтсы.

Финансовая сторона развода не раскрывается.

Напомним, что Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.