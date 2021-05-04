МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил о возобновлении плана по приему беженцев на текущий 2021 год. Как пишет агентство Reuters, лимит на прием беженцев Соединенными Штатами увеличен до 62,5 тысячи человек.

Как поясняет агентство, это было обусловлено критикой деятельности Байдена со стороны Демократической партии.

Добавляется, что американский президент изменил свое мнение через две недели после объявления Администрации США о сохранении миграционного лимита на исторически низком уровне: 15 тысяч человек. Он был установлен предыдущим президентом страны — представителем партии Республиканцев Дональдом Трампом.

Как отмечается в заявлении Байдена, соответствующие показатели не отвечают ценностям США, согласно которым поддержка и принятие беженцев приветствуются в полной мере.

"Важно предпринять соответствующие меры сегодня, чтобы устранить все сохраняющиеся сомнения в умах беженцев по всему миру, которые так много страдали и с нетерпением ждут начала своей новой жизни", — отметил американский лидер.