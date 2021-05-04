МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Согласно предварительным итогам сезона отчетности в США, рекордное количество американских компаний отчиталось намного лучше ожиданий рынка. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные Refinitiv.

У 87% компаний, которые уже представили свои отчеты, результаты оказались лучше, чем предсказывали аналитики. Это рекордный процент, зафиксированный с 1994 года, когда сервис начал отслеживать показатель. Средний уровень компаний, которые отчитывались лучше рынка, за последние 27 лет составлял 65%.

Refinitiv отмечает, что, начиная с 1994 года, компании превосходили прогнозы по прибыли в среднем на 3,6%. Однако в этом году значение достигло 22,8%. Череда сильных результатов позволила компаниям из индекса S&P 500 продемонстрировать самые высокие темпы роста прибыли с 2010 года.

Несмотря на все это, отмечает The Wall Street Journal, реакция инвесторов на результаты оказалась более чем прохладной. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 7770

Microsoft подешевел на 2,8%, несмотря на рекордный рост прибыли в 19%;

Exxon Mobil потерял 2,88%, хотя компания впервые за пять кварталов получила прибыль;

Apple удалось установить квартальный рекорд по прибыли, но его акции упали на 0,1%.

«Проблема в том, что инвесторы не уверены, какая часть хороших новостей уже заложена в курсах акций», — пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что инвесторы ожидали лучших показателей, так как эксперты предсказывали впечатляющий рост в первом квартале, ссылаясь на эффект низкой базы. В 2020 году пандемия COVID-19 привела к сильному снижению показателей, а в 2021 году они начали восстанавливаться.

Издание также подчеркнуло, что «рост корпоративных прибылей традиционно был одним из основных драйверов роста акций, однако в последнее время большую роль в росте фондовых индексов играют денежные вливания со стороны ФРС». Поэтому, если в будущих кварталах рост прибыли замедлится, это не обязательно приведет к падению рынка, отметил директор по инвестициям BMO Wealth Management Майкл Стритч. Что же касается дальнейшего роста, то, по его мнению, рынкам во второй половине 2021 года будет достичь намного труднее. «Не знаю, захотят ли люди платить за рост прибыли сильно больше, чем они уже платят», — рассуждает он.